القاهرة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واستسلَّمَ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تضمنت دعوته للمشاركة في القمة العالمية للمناخ (COP28) المقرر انعقادها بمدينة دبي في شهر ديسمبر المقبل.جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم، بسفيرة دولة الإمارات لدى القاهرة مريم خليفة الكعبي التي سَلّمته الرسالة.// انتهى //19:11ت م0178