الباحة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسرأَس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالإمارة اليوم، اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد بن علي قربان وعدد من منسوبي المركز الوطني.واستعرض سموه جهود المركز في مجال تنمية الحياة الفطرية، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود التوعوية لحماية الحياة الفطرية، كما اطلع على مشاريع تطوير الحياة الفطرية التي تستهدف منطقة الباحة منها زيادة المحميات بالمنطقة وإثراء التنوع الأحيائي في المنطقة لتعزيز التوازن البيئي، وكذلك سير العمل في برنامج تقييم أضرار قرود البابون وإيجاد الحلول.وأكد أهمية التعريف بما تتميز به المنطقة من فصائل نادرة من الطيور والحيوانات، وتعزيز نشاط السياحة البيئية، وتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.من جانبه بين الدكتور قربان أن المركز يستهدف تنمية الحياة الفطرية في منطقة الباحة أسوة ببقية مناطق المملكة من خلال التوسع في إنشاء وإدارة المناطق المحمية وإطلاق عدد من الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية بالمنطقة.‏وحول برنامج تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون وإيجاد الحلول الذي ينفذه المركز أوضح الدكتور قربان أن المركز بدأ في العام 2023م بتطبيق حزمة حلول مبنية على الدراسات التي نفذها وتم فيها رصد الأعداد والبؤر والسلوكيات والتغييرات لوضع خط الأساس بمشاركة خبراء محليين ودوليين ودعم منظمات عالمية.وأكد اهتمامه بتحقيق جميع مايتطلع له في منطقة الباحة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والنهضة بالحياة الفطرية بالمنطقة.// انتهى //19:56ت م0184