الباحة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالإمارة اليوم، 25 وحدة سكنية تمثل دفعة جديدة لمستفيدي جمعية الباحة للإسكان التنموي.جاء ذلك خلال استقباله، مدير شؤون الإسكان بمنطقة الباحة المهندس محمد المعاوي وأعضاء جمعية الباحة للإسكان التنموي وبحضور أمين منطقة الباحة ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.واستمع سموه خلال التسليم إلى شرح من مدير فرع شؤون الإسكان بالمنطقة عن الوحدات السكنية المُسلّمة للمستفيدين التي تتناسب مع احتياج الأسر المستفيدة، مبيناً أن آلية تسليم الوحدات يكون عن طريق جمعية الباحة للإسكان التنموي والجمعيات الخيرية بالمنطقة التي سبق أن وقعت اتفاقيات شراكة مع الجمعية.وأكد الأمير حسام بن سعود أن التكامل بين الإسكان التنموي والجمعيات الأهلية بالمنطقة يترجم حرص واهتمام القيادة الرشيدة بكل ما يحقق الراحة والرفاهية للمواطنين، تنفيذاً للتوجيهات الكريمة بخدمة المواطنين والمواطنات، منوهاً بما يقدمه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمنطقة من خدمات وحلول إسكانية بشكل عام، والإسكان التنموي بشكل خاص، حيث جاءت هذي المناسبة مع انطلاق حملة جود الإسكان لتوفير 3500 وحدة سكنية.يذكر أن الإسكان التنموي إحدى مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030، والذي يهدف إلى تلبية احتياج الأسر الأشد احتياجاً للمساكن وتمكينهم من الانتفاع بها وفق احتياجاتهم، كما يوفر الإسكان التنموي الوحدات السكنية إما من خلال التشييد والبناء أو الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة.// انتهى //19:58ت م0187