جدة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد ياكوف ميلاتوفيتش بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجبل الأسود.وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب الجبل الأسود الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //20:43ت م0188