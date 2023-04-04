القدس المحتلة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسأقام المستوطنون اليوم بؤرة استيطانية جديدة شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية، وذلك في إطار عمليات الاستيطان التي تستهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي في الضفة الغربية .وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان - في بيان- أن العشرات من المستوطنين قاموا ببناء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي تجمع العوجا شمال أريحا، بعد الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في المنطقة.في السياق ذاته، أصيب فلسطيني بجروح، في اعتداء للمستوطنين عليه جنوب الخليل، بعد اقتحام العشرات من المستوطنين المنطقة، وتدمير ممتلكات للفلسطينيين في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل.// انتهى //20:45ت م0190