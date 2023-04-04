ثقافي / رئيس مجلس الوزراء المصري يبحث مع وزير الثقافة الصيني أوجه التعاون المشترك
الثلاثاء 1444/9/13 هـ الموافق 2023/04/04 م واس
القاهرة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس
التقى رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، وزير الثقافة والسياحة الصيني هيو هيبينج، الذي يزور القاهرة حالياً.
وجرى - خلال اللقاء- بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الثقافة والسياحة والتراث، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين على مختلف المستويات.
// انتهى //
20:59ت م
0196