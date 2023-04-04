جنيف 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واساعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - اليوم- قرارًا قدمته منظمة التعاون الإسلامي أكد على حق الشعب الفلسطيني الدائم وغير المشروط وغير القابل للتصرف في تقرير المصير،وأن تكون له دولته المستقلة فلسطين،وأن الأمم المتحدة ستواصل العمل بشأن قضية فلسطين إلى أن يتم حل القضية من جميع جوانبها وفقا للقانون الدولي وتحقيق حل سلمي عادل وشامل.وطلبَ القرار من إسرائيل أن ينهي على الفور احتلاله الأراضيَ الفلسطينيةَ المحتلةَ بما فيها القدس الشرقية،والتراجع عن أي معوقات أمام الاستقلال السياسي لفلسطين وسيادتها وسلامة وحدتها الإقليمية.وأعرب القرار عن القلق إزاء أي إجراء يتعارض مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بالقدس وإزاء التغييرات التي طرت على التكوين الديموغرافي الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية؛ نتيجة استمرار بناء المستوطنات وتوسيعها والتهجير القسري للفلسطينيين ، وتشييد الجدار العازل ، وبما يقوِّض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير،ويتعارض مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.وطالب القرار جميع الدول بالالتزام بعدم الاعتراف أو المساعدة في كل ما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي،لا سيما الاستيلاء على الأراضي بالقوة.//انتهى//21:39ت م0207