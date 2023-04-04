عرعر 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسدشّن صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، الرئيس الفخري لجمعية مثاني، في مكتبه بالإمارة اليوم، مسابقة سموِّه لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده بمنطقة الحدود الشمالية، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية مثاني الدكتور محمد أبا الخيل، و عدد من منسوبي الجمعية.وتضمن التدشين عرضًا مرئيًّا تعريفيًّا عن تعليمات المسابقة وأهدافها وشروطها وفروعها ومراحلها وآلية تنفيذ المسابقة التي اشتملت على خمسة فروع للكبار، وثلاثة فروع للأشبال، وخصص لها جوائز بمبلغ 200 ألف ريال.وأشار سموُّ الأمير فيصل بن خالد، إلى أن العناية بالقرآن وعلومه، وتشجيع حفظه وتدبره، من الأمور التي تتصدر اهتمامات الدولة منذ نشأتها، وتحظى باهتمام واسع من خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ العهد - حفظهما الله - من خلال الدعم المستمر لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم،وتأدية رسالتها السامية، وبناء جيل يتحلى بأخلاق القرآن الكريم، مؤكدًا اعتزازه وتشرفه بأن تكون هذه المسابقة حاملةً لاسمه، سائلاً الله التوفيق والأجر للقائمين عليها من لجنة التحكيم والمشاركين والمشاركات، مثمنًا الجهود المبذولة من الجميع لإقامة هذه المسابقة.وحددت لجنة المسابقة ثلاث مراحل للمسابقة؛ تبدأ بمرحلة التصفيات داخل المجمعات القرآنية والدور النسائية، ثم التصفيات الأولية في مقر الجمعية، وأخيرًا التصفيات النهائية للمنافسة على جوائز المسابقة.// انتهى //21:56ت م0208