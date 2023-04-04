بريدة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسأطلقت إدارة التطوع بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم اليوم، مبادرة إفطار المناوبين من أيادي المتطوعين لعامها السادس على التوالي.وتمثلت المبادرة في تجهيز وجبات الإفطار للعاملين في المراكز الإسعافية الداخلية في المدن والمحافظات، والخارجية في المراكز والطرق السريعة.وتهدف المبادة التي تأتي بالتعاون مع 66 متطوعًا ومتطوعةً بزيارة الكوادر الطبية من الموظفين المناوبين في المدن والمحافظات والمراكز، وتقديم لهم وجبة الإفطار والإشادة بجهودهم الإنسانية في شهر رمضان المبارك، وأداء مهامهم الإسعافية على أكمل وجه، لتقوية روح الارتباط بين المتطوعين والموظفين والعمل بروح الفريق الواحد.// انتهى //22:17ت م0212