أبها 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسأعلنَت إدارات التعليم بمحافظات ظهران الجنوب وسراة عبيدة ومحايل عسير تعليقَ الدراسة الحضورية غدًا في مدارسها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.وأشارت الإدارات إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.// انتهى //22:19ت م0214