تبوك 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسكثفت أمانة منطقة تبوك وبلدياتها التابعة أعمالها الرقابية خلال شهر رمضان وفق الخطة التي أعدتها الأمانة مسبقًا.وأوضحت الأمانة بأنها كثفت أعمالها خلال هذا الشهر المبارك على المنشآت الغذائية؛للتأكد من امتثالها للاشتراطات البلدية، وذلك من خلال (115) مراقبًا على مستوى الأمانة وبلدياتها التابعة قاموا بأكثر من (9,600) زيارة ميدانية تم خلالها ضبط عدد من مخالفات صحة البيئة تمثلت في التخزين السيئ للحوم، ووجود زيوت طبخ مستهلكة وغير صالحة،واستخدام أواني تالفة، ووجود حلويات مجهولة المصدر.وبينت الأمانة أنه تم إنذار (1,831) منشأةً كما تم ضبط ومصادرة مايزيد على (600) كيلو جرامًا من المأكولات الفاسدة وإغلاق (59) منشأةً مخالفة لوجود مخالفات تستدعي الإغلاق.وأهابت الأمانة بجميع العاملين في المنشآت الغذائية والتجارية بضرورة الامتثال للاشتراطات البلدية والالتزام بها،مشددة في الوقت ذاته على أنها لن تتهاون مع أي مخالفات تؤثر على الصحة العامة.كما قدمت الأمانة شكرها للمواطنين على تعاونهم في الإبلاغ عن مخالفات الصحة العامة،داعية الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عما يلاحظونه من مخالفات بالاتصال على مركز البلاغات الموحد 940 أو من خلال تطبيق بلدي.// انتهى //22:52ت م0228