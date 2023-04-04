الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسعقدَ مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعَه العشرين برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الصحي وسبل تعزيز ومواءمة الخدمات المقدمة لهم بمشاركة معالي وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل.واستعرض المجلس ما تم من مشاريع مشتركة ما بين الهيئة و المجلس الصحي السعودي في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم في القطاعات كافة، كما استعرض البرامج والمشاريع التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية.يذكر أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم،وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، ورفع مستوى جودة الخدمات بما يتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان اندماجهم وتمكينهم داخل المجتمع.// انتهى //23:16ت م0230