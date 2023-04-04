رفحاء 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسيشارك 242 متطوعًا ومتطوعةً معتمدين بجمعية نماء للعمل التطوعي بمحافظة رفحاء، الكثير من أعمالها الإنسانية والتطوعية، من خلال 16 فريقًا تطوعيًّا، إذْ بلغت ساعاتهم التطوعية أكثر من 2,157.5 ساعة منذ مطلع هذا العام 2023م.وبحلول شهر رمضان المبارك يزيد العطاء ، فيتسابق الجميع للمبادرة إلى العمل التطوعي وتقديم المساعدة، والمشاركة في أعمال التطوع في المجالات كافة،عادِّينها مناسبة ملهمة للعطاء ومراجعة الذات، وتحقيق مكاسب حياتية جمَّة، حيث يكرس المتطوعون وقتهم في التطوع والبذل والكرم والعطاء،ويترجم ذلك في مناسبات وحملات تطوعية تتمثل في توزيع وجبات الإفطار على الجاليات من جنسيات مختلفة، وفي الطرقات على المسافرين قبيل حلول أذان المغرب؛طلبًا للمثوبة من الله - عز وجل- ولنشر ثقافة العمل التطوعي والبذل والعطاء دون مقابل، وتأكيد تعزيز مبادئ الإسلام في تأصيل المعنى الحقيقي للتكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع السعودي، واستشعار المسؤولية الإنسانية بين المسلمين.وبرزت الفرق التطوعية، بالعديد من المبادرات المتخصصة والبرامج النوعية، وتشتمل على تجهيز وتوزيع وجبات إفطار صائمٍ، إلى جانب البرامج التدريبية والبرامج الصحية والرياضية، بالإضافة إلى برامج مشتركة مع الجهات الحكومية، ضمن التعاون والشراكات المجتمعية التي عقدتها الجمعية مع جهات متنوعة.// انتهى //23:22ت م0233