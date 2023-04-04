الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسيستهل الفارس السعودي عبدالرحمن الراجحي غداً، مشاركته في بطولة كأس العالم لقفز الحواجز، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة أوماها، وتستمر على مدى 4 أيام، بمشاركة 40 فارسًا وفارسةً من 19 دولةً يمثلون خمس قارات حول العالم.وتأتي مشاركة الفارس الراجحي بعد تأهله من المجموعة السابعة في جولات الدوري العربي المؤهلة لكأس العالم، حيث تعد المشاركة الثانية له في كأس العالم بعد مشاركته في نهائي 2018م في العاصمة الفرنسية باريس.ويشارك في البطولة وفد سعودي يمثل الاتحاد السعودي للفروسية وشركة رياضة الفروسية للفعاليات؛ استعدادًا لتنظيم كأس العالم 2024م في العاصمة الرياض، الذي من المتوقع أن يشهد تنظيمًا واستضافةً مميزةً بعد النجاحات التي حققها الاتحاد السعودي للفروسية في استضافة أكبر وأقوى البطولات الموسم الماضي، إذْ حصدت إشادة واسعة من الاتحاد الدولي للفروسية.// انتهى //23:48ت م0236