الباحة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسعلَّقَت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة الدراسة الحضورية غدًا في جميع مدارس محافظات ومراكز المنطقة ولمنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.وأوضحت الإدارة، أن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة غدًا، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر أن يكون الدوام - عن بعد- عبر منصة مدرستي.// انتهى //23:52ت م0238