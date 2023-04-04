عام / تقني الباحة يعلِّق الدراسة غدًا في المنشآت التدريبية
الثلاثاء 1444/9/13 هـ الموافق 2023/04/04 م واس
الباحة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس
أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة تعليق الدراسة ليوم غد في جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة ومحافظاتها.
وبيَّنَت، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة فقد تقرر استمرار تحويل التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة إلى التدريب -عن بعد- وذلك حرصًا على سلامة الجميع.
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23:58ت م
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