الباحة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة تعليق الدراسة ليوم غد في جميع المنشآت التدريبية بالمنطقة ومحافظاتها.وبيَّنَت، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة فقد تقرر ‏استمرار تحويل التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة‬ إلى التدريب -عن بعد- وذلك حرصًا على سلامة الجميع.// انتهى //23:58ت م0242