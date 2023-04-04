الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسانتزع فريق الهلال المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي، بعد فوزه بهدفين مقابل لا شيء على مستضيفه الفيحاء في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة في مواجهة مؤجلة من الجولة الـ17.وسجل ثنائية الهلال اللاعب أوديون إيجالو عند الدقائق 1+45 و2+90، ليتربع على صدارة هدافي الدوري برصيد 16 هدفًا بالمناصفة مع لاعب النصر تاليسكا.ورفع الهلال رصيده بهذا الفوز لـ 45 نقطة بفارق نقطة عن نظيره الشباب الذي تراجع إلى المركز الرابع، فيما بقي رصيد الفيحاء عند 24 نقطة في المركز العاشر.ويحل الهلال ضيفًا على الشباب الجمعة المقبل، بينما يسافر الفيحاء لمواجهة مضيفه الاتفاق في اليوم ذاته لحساب الجولة الـ 22.// انتهى //01:15ت م0008