الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسدشَّنَت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - ممثلة في الملحقية الدينية في سفارة المملكة بنيودلهي-برنامجَ خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لتفطير الصائمين في جمهورية سريلانكا لعام 1444هـ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في كولومبو خالد بن حمود القحطاني، ومدير إدارة الشؤون الإسلامية والثقافية بوزارة الأديان السريلانكية زين العابدين محمد فيصل، والملحق الديني في الهند الشيخ بدر بن ناصر غانم العنزي، وعدد من القائمين من المراكز الإسلامية البارزة في سريلانكا.وأشاد سفير خادم الحرمين الشريفين في كولومبو خالد القحطاني، بما تبذله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تنفيذ البرنامج بجمهورية سريلانكا والدول الأخرى، سائلاً الله أن يجزل الأجر والمثوبة لولاة الأمر - أيدهما الله - و أن يجزيهم عن المسلمين خير الجزاء على تنفيذ هذا البرنامج،وما يقدمونه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين.وأثنى، على جهود الملحقية الدينية بالهند، في تنفيذ البرنامج بشكل يستفيد منه أكبر عدد من المستحقين وفي القيام بالعمل الدعوي والإسلامي المعهود إلى الملحقية في منطقة عملها.وتم تنفيذ البرنامج عن طريق توزيع المواد الغذائية على المستحقين، وسيتم تنظيم موائد إفطار جماعي بالتنسيق مع المراكز الإسلامية في مختلف أنحاء سريلانكا طيلة شهر رمضان المبارك.وأكد القحطاني، أن القيادة الرشيدة تحرص على إيصال الخير للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن البرنامج جزء من المشروعات التي وجَّه خادمُ الحرمين الشريفين - حفظه الله - بإقامتها في شهر رمضان المبارك في عدد من الدول، ومنها جمهورية سريلانكا، مبينًا أن هذه المشاريع تأتي تجسيدًا لعناية وحرص خادم الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده الأمين - أيدهما الله - بالعمل الإسلامي، وتلمس احتياجات المسلمين في هذا الشهر الفضيل.من جهته، بيَّن الملحق الديني، أهمية البرنامج وفائدته، مقدمًا شكرَه لسفير خادم الحرمين الشريفين في كولومبو، على رعايته البرنامج، وتقديم كل دعم ممكن لتنفيذ البرنامج بشكل يليق بأهميته، موضحًا أن البرنامج رسالة محبة من خادمِ الحرمين الشريفين -أيده الله-، مُضيفاً أن هذه الجهود تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة، سائلاً الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه في خدمة الإسلام والمسلمين، رافعًا ‏الشكر والثناء لخادمِ الحرمين الشريفين، وسموِّ وليِّ عهده الأمين - حفظهما الله – ولمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ،على دعمهم المستمر والسخي لإقامة مثل هذه المشاريع الخيرية التي تصب في خدمة الإسلام والمسلمين، التي تُعد لبنة من لبنات الخير المتعددة التي تقدمها القيادة وخاصة في شهر رمضان المبارك.كما رفع القائمون على المراكز والجمعيات الإسلامية ممن حضر حفل التدشين مشاعرَ الشكر والتقدير إلى خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على تنفيذه البرنامجَ،وعلى خدمته الإسلامَ والمسلمين في مختلف أنحاء العالم.// انتهى //01:15ت م0009