الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واستعتزم أمانة منطقة الرياض إقامة فعالية "ليالي رمضان" في واحة الملك سلمان بشارع التحلية وسط المدينة، خلال المدة من 14 - 18 من شهر رمضان، وذلك ضمن البرامج التي تنفذها الأمانة؛ لتوفير البيئة الملائمة للسكان للاحتفاءً بالشهر الكريم.وأوضحت الأمانة، أن الفعالية تشتمل على معرض للأطباق العالمية يستمر 5 أيام، يُعرض خلاله منصة تحتوي على أشهر الأطباق لـ6 دول تضم إضافة إلى المملكة، دول إسبانيا، وإيطاليا، والهند، والصين، ومصر، يتاح خلالها فرص لتذوق الأطباق مع شرح لكل طبق من قبل الشيف المختص.وأضافت، أن الفعالية التي تبدأ من الساعة الثامنة مساء وتستمر حتى الثالثة صباحاَ، تشتمل أيضاً على معرض يحتوي على صور أرشيفية لمناطق المملكة، وأشهر الأطباق لكل مدينة أو منطقة، مع شرح عن تاريخ كل طبق وأصوله.ويصاحب الفعالية عدد من الفقرات الشيقة والجاذبة، أبرزها: ممثلون متجولون لتقديم فقرات ترفيهية، وفرق الضيافة السعودية، إضافة إلى المسحراتي وقصص الحكواتي للأطفال، وورش فنية رمضانية، ومسابقات في البلوت والبلايستيشن وفن الرسم، إلى جانب مسابقات في لعبة الشطرنج، وعرضٍ للدمى المتحركة، وجوائز يومية، إضافة إلى صالة تسوّق.// انتهى //01:18ت م0010