الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسقدَّمت "ثقافة وفنون الرياض" اليوم عرضًا مسرحيًّا - المونودراما- بعنوان " هشاب الشخاليل"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الليالي الرمضانية في نسخته الثانية والمستمر حتى الثامن من أبريل الجاري.وخاطب العرض مجتمع الكفيفين للتغلب على العوائق والصعوبات من خلال رحلة رجل كفيف يجد نفسه وحيدًا في الصحراء لتبدأ معاناته وصراعه للخروج من المأساة.وتأتي المسرحية ضمن جهود الجمعية السعودية للثقافة والفنون لإثراء المشهد المسرحي بالعروض في مختلف مناطق المملكة، فضلاً عن تمكين الهواة والمواهب في ذات المجال.// انتهى //01:19ت م0011