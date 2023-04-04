الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واساستمر النصر بملاحقة المتصدر الاتحاد بعدما تغلب على مضيفه العدالة أمس الثلاثاء بخمسة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الـ 22 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، في مباراة تألق فيها البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا.وسجل للنصر اللاعب رونالدو الهدفين الأول والثالث عند الدقيقتين 40 و66، وأضاف اللاعب تاليسكا الهدفين الثاني والرابع عند الدقائق 55 و78، فيما جاء الهدف الخامس عن طريق اللاعب أيمن يحيى عند الدقيقة 8+90.وبهذا الفوز رفع النصر رصيده لـ 52 نقطة، وبذلك يبقي على فارق النقطة بينه وبين الاتحاد الذي عزز صدارته بـ 53 نقطة بعد فوزه على ضمك 3-0 في مباراة جرت خلال التوقيت ذاته.ويحل النصر ضيفاً على الفيحاء الأحد القادم، ويواجه العدالة مضيفه ضمك، الاثنين القادم ضمن منافسات الجولة الـ23.// انتهى //01:19ت م0012