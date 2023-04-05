أبها 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسأعلنَت إدارتا التعليم بمحافظتي بيشة والنماص عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مكتبي بلقرن والبشاير؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع.وأشارت الإدارتان إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.// انتهى //01:20ت م0013