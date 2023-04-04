الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسوقعت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية أمس اتفاقية الخير مع مؤسسة عبدالله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية والاتحاد السعودي لكرة القدم لتأسيس وقف خيري استثماري للجمعية بقيمة 10 ملايين ريال، على أن يعود ريعه لبرامج وأنشطة الجمعية التي تقدمها للاعبين القدامى وأسرهم، وأعلن العثيم عن تقديم دعم إضافي للجمعية بمبلغ مليون ريال سنوياً ولمدة 10 سنوات ليكون بذلك إجمالي الدعم المقدم من قبله للجمعية 20 مليون ريال.وجرى التوقيع خلال حفل "لن ننساكم" الذي نظمه الاتحاد السعودي لكرة القدم في الرياض بحضور مجموعة من نجوم المنتخب السعودي الذين ساهموا بالتأهل إلى كأس العالم منذ 1994 بالإضافة إلى نجوم الأخضر المتوجين بكأس آسيا منذ 1984، حيث مثّل جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية رئيس مجلس إدارتها ماجد عبدالله، ومثّل الاتحاد السعودي لكرة القدم في التوقيع على هذه الاتفاقية رئيس مجلس إدارته ياسر المسحل.وجاءت هذه الاتفاقية من منطلق الشراكة المثمرة بين الاتحاد السعودي لكرة القدم، وجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، والتي نتج عنها التفاهم مع مؤسسة عبدالله بن صالح العثيم وأولاده الخيرية على تخصيص مبلغ الـ 10 ملايين ريال، نظير الفوز التاريخي الذي حققه الأخضر السعودي أمام الأرجنتين في كأس العالم 2022 في قطر.// انتهى //01:21ت م0014