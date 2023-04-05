القاهرة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسفاز فريق المصري البورسعيدي أمام ضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد المصري إلى 31 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الخامس.وفي مباراة أخرى، تعادل فريق أسوان مع ضيفه فريق سموحة بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للبطولة.وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد سموحة إلى 28 نقطة في المركز العاشر، كما ارتفع رصيد أسوان إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر .كما تعادل فريق فاركو مع مضيفه فريق الداخلية سلبياً بدون أهداف، ليرتفع رصيد فاركو إلى 29 نقطة في المركز التاسع، بينما جاء الداخلية في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.// انتهى //01:21ت م0015