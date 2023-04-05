أبهـا 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسنظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة عسير أمس، لقاءً حوارياً بعنوان "التطوع... ودوره في تعزيز التنمية".وشارك في اللقاء المستشار في إدارة التنمية المجتمعية في هيئة تطوير منطقة عسير الدكتورة جيهان آل غيدان، ومدير عام التنمية المجتمعية في هيئة تطوير منطقة عسير الدكتور ناصر آل قميشان، فيما أدارت اللقاء المشرفة على مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة صالحة الجرعي.وناقش اللقاء أثر التطوع على التنمية المستدامة، والتطوع ورؤية المملكة 2030، إضافة إلى دور التطوع في تعزيز التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي.// انتهى //01:25ت م0017