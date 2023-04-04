جدة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسرأس رئيس جامعة أمِّ القُرى الدكتور معدي بن محمد آل مذهب الاجتماع الثَّاني للجنة الإشرافيَّة لمشروع إعادة هيكلة برامج الدِّراسات العُليا؛ وذلك عقب انتهاء اللجنة التَّنفيذيَّة من المرحلة الثَّالثة للمشروع؛ والمتضمنة بناء 49 برنامجًا لمختلف الدَّرجات العلميَّة: الدُّبلوم العالي، الماجستير، الدُّكتوراة، جرى خلالها توصيف البرامج والمقررات، ووضع التَّرميز الخاص بها؛ بما يتوافق مع الهيكل العام للبرامج، ومراجعتها من قبل اللجان المختصَّة.وأوضح وكيل الجامعة للدِّراسات العليا والبحث العلمي رئيس اللجنة التَّنفيذيَّة للمشروع الدكتور فهد الزهراني؛ أنَّ المرحلة الثَّالثة استغرقت ما يقارب 60 يومًا؛ حيث عملت جميع اللجان على إنهاء المراحل في وقتها المحدد منذ بدء المشروع في 31 أكتوبر 2022م، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة بدأت في المرحلة الرَّابعة، والمتضمنة تحكيم البرامج بعد إكمال الإجراءات حيالها.وأفاد أنَّ جميع البرامج خضعت لتقييم محكمين دوليين ومحليين، بلغ عددهم 98 محكِّمًا، ومن المقرَّر أن تنتهي المرحلة الرَّابعة في 19 أبريل 2023م، مؤكدًا أنَّ المشروع سينهي مرحلته الأخيرة بعد إجازة عيد الفطر المبارك وفق ما تقرر له، وذلك باعتماد هذه البرامج من قبل اللجان والمجالس المختصَّة.// انتهى //01:25ت م0018