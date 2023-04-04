جيزان 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان الليلة الماضية، مجمع " تداوي " الطبي بمدينة جيزان.وفور صول سموه مقر المجمع قص الشريط إيذاناً بافتتاحه، وجال داخل أقسامه وعياداته.وعقب ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة المجمع عايض الحويزي خلال الحفل المعد بهذه المناسبة كلمة شكر فيها سمو نائب أمير المنطقة على تشريفه وافتتاحه المجمع الذي يُعدّ من أكبر المجمعات الطبية في المنطقة ويضم العديد من التخصصات الطبية والتدريبية والعيادات التخصصية والاستشارية ، منها عيادات " السكري والغدد، و السمنة والباطنة، والعيون، والجلدية، والنساء والولادة" وغيرها من مختلف التخصصات الطبية.بعد ذلك شاهد الجميع عرضاً وثائقياً عن مجمع تداوي الطبي.وفي ختام الحفل تسلم سمو نائب أمير منطقة جازان هدية تذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //01:28ت م0020