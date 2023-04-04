صبيا 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسأعلنت إدارة تعليم صبيا عن تعليق الدراسة لهذا اليوم الأربعاء في عدد من قطاعات ومكاتب التعليم التابعة لها.وأوضحت، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد للحالة الجوية التي تشهدها المنطقة فقد تقرر ‏تعليق الدراسة في جميع مدارس محافظات "الريث ، وفيفا ، والعيدابي ، والداير ، وهروب، ومركز الفطيحة التابع لمكتب تعليم بيش"، وذلك حرصًا على سلامة الجميع.// انتهى //01:32ت م0022