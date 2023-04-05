الأحساء 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم، حفل جمعية ترميم بالمحافظة, بحضور أصحاب السمو وبعض مسؤولي الجهات الحكومية وشركاء النجاح والداعمين للجمعية.أكد سموّه أنه ليس هناك عمل نبيل يوازي تأمين سكن مناسب لأسرة محتاجة، مشيداً بجهود القائمين على جمعية ترميم، وأن المهمة التي تقوم بها الجمعية لتأهيل منازل الأسر المحتاجة بمحافظة الأحساء عمل مهم تقدمه للأسر المحتاجة، فالسكن يُعد من أكثر الأولويات في حياة كل إنسان، وما تقدمه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من دعم واهتمام بالسكن الملائم وتوفره لكل مواطن دليل على ضرورة تكاتفنا جميعاً لتحقيق هذا الهدف السامي.وبدأ حفل الجمعية بتقديم عرض مرئي لقصة أحد المنازل الذي تم ترميمه وتأهيله.بعد ذلك دشن سموّه مبادرة حسانا تستاهل التي تستهدف زيادة عدد المنازل المستهدف ترميمها وتأثيثها عام ٢٠٢٣م من ٤٠ منزلاً إلى ١٠٠ منزل.وكرم سمو المحافظ الداعمين والشركاء، وبارك توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجمعية وشركاء النجاح.من جهته أكد رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم المهندس حمد الخالدي أن الجمعية انطلقت كأول جمعية تخصصت في ترميم منازل الأسر الأشد حاجة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم إيماناً بحجم المشكلة التي تواجهها الأسر المحتاجة التي تحتاج منازلها لإعادة التأهيل لحماية الأرواح وجعل هذه الأسر تعيش حياة كريمة وآمنة في منزل تتوفر فيه الاحتياجات الضرورية.وبين أن الجمعية أنجزت ولله الحمد ترميم 469 منزلاً على مستوى محافظات ومدن المنطقة الشرقية يسكنها أكثر من 3012 مستفيداً.وأشار إلى أن الجمعية حصلت على ست جوائز تخصصية، كما اعتمدت بيت خبرة لوكالة الإسكان التنموي في مسار الترميم ولوكالة الضمان الاجتماعي، وأخذت على عاتقها استنساخ تجربتها لمناطق المملكة الأخرى، فتم تأسيس جمعية ترميم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجاري تأسيس جمعية ترميم بمنطقة الرياض والحدود الشمالية والباحة.ورفع الخالدي الشكر لسمو محافظ الأحساء على دعمه الدائم لأعمال الجمعية, ولجميع أصحاب الخير على الحضور ومشاركتهم في الحفل ودعم مشاريع الجمعية.// انتهى //01:47ت م0023