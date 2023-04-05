الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن أمس اجتماعه الرابع برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن بحضور أعضاء المجلس في مقر الاتحاد بالرياض.وصادق الاجتماع على محاضر الاجتماع الثالث، حيث اعتمد الهيكل التنظيمي، كما اطلع على تقرير الفترة من سبتمبر 2022 حتى أبريل 2023، وناقش تفاصيل الاتفاقية التي تمت بين الاتحاد والهيئة الملكية للعلا والتي منها تطوير ميدان العلا للهجن.واعتمد مجلس الإدارة خلال الاجتماع إنشاء مضمار ميدان 8 كيلو في حائل للهجن، ويشمل السياج، والطرق، والحواجز الخرسانية، وبوابات الانطلاق، كذلك اعتماد إنشاء مضمار 6 كيلو في ميدان الطائف للهجن، وتطوير ميدان الجنادرية بالرياض ، كما اعتمد تعديل المقابل المالي لبعض الخدمات ولائحة العقوبات، وسباقات الميادين، كما تم اعتماد مسابقتين، الأولى (مضمر الموسم)، والثانية (هجان الموسم)، وتقويم مسابقات موسم 2024-2023.// انتهى //01:52ت م0024