المدينة المنورة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسكثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للحسبة جهودها خلال شهر رمضان المبارك، من خلال إرشاد الزائرين وتعليمهم هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في تأدية الشعائر الدينية.كما قامت الإدارة بإهداء الزوار، كتب ومطويات إرشادية, إضافة إلى نشر محتوى إثرائي عبر الشاشات الإلكترونية لاستثمار وسائل التقنية الحديثة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين التوعوية للعالم.// انتهى //02:31ت م0027