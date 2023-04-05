الرياض 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واستجاوز فريق المحرق البحريني نظيره السيب العماني ضمن الدور الأول في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، بفوزه بنتيجة 5 - 4 بركلات الترجيح، بعد أن تبادل الفريقان الفوز بنفس النتيجة 2 - 0 في مباراتي الذهاب والعودة.ففي مباراة الإياب حقق السيب العماني فوزاً بهدفين دون رد، سجلهما اللاعب عبدالعزيز المقبالي، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي انتهت لصالح المحرق.وفي مباراة أخرى ضمن مرحلة الذهاب بالدور الأول من البطولة، حقق الوحدة الإماراتي فوزاً بثلاثة أهداف دون رد، على حساب البرج اللبناني، سجلها كل من علاء الدين زهير وماتيوس بيريرا وجواو بيدرو، قبل مباراة العودة بين الفريقين يوم 8 أبريل الحالي، لحسم هوية المتأهل إلى المرحلة المقبلة.وفي ختام مباريات اليوم وضمن مرحلة الذهاب للدور الأول أيضاً، فاز أهلي طرابلس الليبي على مضيفه طلائع الجيش المصري بنتيجة 2-1، قبل مباراة العودة بين الفريقين يوم 11 أبريل الحالي.وسجل هدف طلائع الجيش اللاعب كريم طارق، بينما جاءت ثنائية أهلي طرابلس بواسطة محمد منير وعلي معتوق.// انتهى //02:39ت م0028