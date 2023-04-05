الدمام 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واستصدر فريق مضر سلم ترتيب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022 - 2023م، برصيد 28 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة مع فريق الخليج الذي يمتلك نفس الرصيد، وذلك بعد ختام مواجهات الجولة السادسة عشرة أمس.وتغلب الترجي على فريق الأهلي بفارق ثلاثة أهداف بنتيجة (28 - 25)، وكسب والوحدة مستضيفه الابتسام بنفس الفارق التهديفي بنتيجة (30-33)، في ختام مباريات الجولة، التي جمعتهم أمس على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.وفي المواجهات التي أقيمت أمس الأول، حقق الخليج الانتصار على النور بنتيجة (37 - 29)، وفاز الهدى على الصفا بنتيجة (26-29)، وتغلب مضر على القارة بنتيجة (27-34)، وتعادل الزلفي مع المحيط بنتيجة (26-26).وبهذه النتائج، يتشارك فريقا مضر والخليج صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة لكلً منهما، يتبعهما فريق النور ثالثاً برصيد 26 نقطة، ثم الهدى رابعاً برصيد 22 نقطة، والصفا خامساً برصيد 20، وبعده الأهلي سادساً برصيد 18 نقطة، ثم الوحدة سابعاً برصيد 16 نقطة، ويحل الترجي ثامناً برصيد 13 نقطة، ثم الزلفي تاسعاً برصيد 8 نقاط، والقارة عاشراً برصيد 6 نقاط، ثم الابتسام في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط، ويقع المحيط في الترتيب الثاني عشر والأخير بثلاث نقاط.// انتهى //03:05ت م0029