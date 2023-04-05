الدمام 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسدشن المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين (مواليد 2006)، أمس، المرحلة الثالثة من برنامجه الإعدادي للمشاركة في البطولة الآسيوية المقرر إقامتها العام المقبل 2024م، وذلك بإقامة معسكر داخلي مفتوح، في المنطقة الشرقية يستمر لمدة أسبوعين.وسيشارك بعدها أخضر الناشئين في بطولة البحر الأبيض المتوسط، التي من المقرر إقامتها في مدينة نابل التونسية خلال الفترة من 23 إلى 30 أبريل 2023م، بمشاركة 14 منتخباً.واختار الجهاز الفني لأخضر اليد الذي يشرف عليه المدرب السلوفيني توماز اوكفيرك، القائمة التي ستشارك في المعسكر الداخلي ثم البطولة، وعددهم 23 لاعباً وهم: سلمان المعيني، محمد آل دهيم، مهند آل مسلم، محمد القايد، عبدالله المرهون، أحمد العبيدي، سجاد العرادي، أسامة آل ربيع، علي السني، محمد السيهاتي، أمجد بيضي، معاد بيضي، باسل العبدالمحسن، أحمد آل درويش، محمد الصادق، عبدالله الهاشم، فاضل الرمضان، عمار الحايك، عبدالله هوساوي، مؤيد بيضي، عبدالعزيز حافظ، رضا آل عمار، نذير الزنادي.ويساعد السلوفيني توماز، المدرب الوطني محمد القطان، والتونسي أيمن بن يحيى مدرباً للحراس، والدولي السابق حسين إخوان مديراً للمنتخب، والإداري حسين الخويلدي.// انتهى //03:05ت م0030