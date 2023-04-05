أبها 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واساعتمد مجلس جامعة الملك خالد في الاجتماع الذي عقده أمس بمقر الجامعة في أبها، عدداً من البرامج الأكاديمية الجديدة، إضافة إلى منحه لدرجات علمية مختلفة.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد القرني، أن المجلس وافق على ابتعاث وتمديد ابتعاث وإلحاق عدد من المعيدين والمحاضرين، والموافقة على منح درجتي الماجستير والدكتوراة لعدد من طلاب وطالبات الدراسات العليا، واعتماد برنامج بكالوريوس "هندسة السلامة المهنية" بكلية الهندسة، والموافقة على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الداخلية، والموافقة على "دليل استحداث وتطوير برامج الدراسات العليا بالجامعة".وجرى خلال الاجتماع، الموافقة على برامج الدراسات العليا المتاحة للقبول للعام الجامعي القادم 1445هـ والشروط والأعداد المقترحة للقبول، والموافقة على قواعد السلوك والانضباط لطلبة الدراسات العليا بالجامعة، كذلك إقرار برنامج جامعة الملك خالد للتدريب الصيفي للعام الجامعي 1444هـ.// انتهى //03:13ت م0033