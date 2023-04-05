القدس المحتلة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الاعتداء على المصلين والمعتكفين الفلسطينيين بعد اقتحامه باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، مما أسفر عن إصابة واعتقال العشرات منهم.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن عشرات المصلين أصيبوا برصاص المطاط وحالات اختناق جراء القنابل الصوتية والغازية، لافتاً النظر إلى أن الطواقم الطبية التي حاولت الدخول إلى الأقصى، تتعرض لاعتداء مباشر، مما أدى إلى إصابة مسعف.من جانبه بين مركز معلومات وداي حلوة في القدس أن جيش الاحتلال فرض حصاراً محكماً على بوابات الأقصى والطرق المؤدية إليه، واعتقلت العشرات من الفلسطينيين من داخل الأقصى، مبيناً أن جيش الاحتلال أغلق كافة الطرق في البلدة القديمة بالقدس، ومنع الفلسطينيين من الوصول للأقصى.// انتهى //04:22ت م0036