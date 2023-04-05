القدس المحتلة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسدانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.وأفاد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى يمثل حرباً على الشعب الفلسطيني، محذراً من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة.ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل؛ لوقف عدوان الاحتلال على الأقصى.// انتهى //04:23ت م0038