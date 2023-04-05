سياسي / الرئاسة الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى
الأربعاء 1444/9/14 هـ الموافق 2023/04/05 م واس
القدس المحتلة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واس
دانت الرئاسة الفلسطينية اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.
وأفاد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى يمثل حرباً على الشعب الفلسطيني، محذراً من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة.
ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل؛ لوقف عدوان الاحتلال على الأقصى.
// انتهى //
04:23ت م
0038