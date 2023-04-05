عمّان 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسدانت الحكومة الأردنية أمس إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء عليه وعلى المعتكفين فيه.وذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي أن اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء عليه وعلى المعتكفين فيه تصرف مدان ومرفوض.وطالب المجالي جيش الاحتلال بوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني والكف عن جميع الإجراءات المستهدفة، محمّلاً جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة المسجد الأقصى والمصلين، وتبعات هذا التصعيد.// انتهى //06:41ت م0042