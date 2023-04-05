جيزان 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 مارس 2023 م واسنبّة المركز الوطني للأرصاد اليوم ، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدنٍ في مدى الرؤية ، وتساقط للبرد ، وجريان السيول ، على مدينة جيزان ، ومحافظات الحرث ، والدائر ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ، وأبوعريش ، وأحد المسارحة ، والدرب ، والطوال ، وبيش ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، وجزر فرسان ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.وبين المركز ان الحالة تستمر -بمشيئة الله-تعالى حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //09:01ت م0044