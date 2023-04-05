الرباط 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسأهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالأوضاع المتوترة في فلسطين المحتلة، في ضوء استمرار حملة المداهمات والاعتقالات في صفوف الفلسطينيين، فضلا عن التحرش بالمعتكفين في المسجد الأقصى من طرف قوات الاحتلال.وتطرقت الصحف إلى التمويل الثالث من البنك الدولي للمغرب لأغراض سياسات التنمية بقيمة 450 مليون دولار، يخصص لتنفيذ إصلاحات للارتقاء بمستوى الشمول المالي، وريادة الأعمال الرقمية.وتناقلت تحذيرات مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من أن البلد يواجه ظروفا حرجة، داعيا إلى إنهاء النزاع بشكل دائم.وحللت صحف المغرب ابعاد انضمام فنلندا الى الحلف الأطلسي ابتداء من يوم أمس، وذلك بعد سنوات طويلة من انتهاجها سياسة الابتعاد عن التحالفات الدولية، مما شكل نقطة تحول في مسارات الحلف الاستراتيجية.// انتهى //09:01ت م0045