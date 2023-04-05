بنما 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسضرب زلزال بقوة 6,3 درجة على مقياس ريختر، الليلة الماضية، قبالة سواحل بنما على المحيط الهادئ، دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال كان سطحيا نسبيا ووقع على عمق 13 كيلومترا.من جهتها، أعلنت وكالة الحماية المدنية في بنما، أن قوة الزلزال بلغت 6,7 درجات وضرب على بعد 72 كيلومترا من الساحل، حيث شعر به معظم سكان الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.// انتهى //09:11ت م0046