صبيا 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسسيَّرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف التابعة لمحافظة صبيا ، الرحلة الثانية لأداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك، التي استفاد منها" 98 " معتمراً من مختلف الجنسيات.وتستهدف رحلات العمرة المسلمين الجدد، وتتضمَّن دروساً وكلمات وعظية يقدِّمها الدعاة في الطريق إلى مكة المكرمة والعودة منها، حيث وفّرت الجمعية مشرفين ومترجما لشرح مناسك العمرة والزيارة للمعتمرين.// انتهى //09:21ت م0050