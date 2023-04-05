تونس 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واستابعت الصحف التونسية الصادرة اليوم، مواصلة مجلس نواب الشعب التونسي أعماله على إعداد نظامه الداخلي.وأشارت إلى ترحيب البعثة الأممية للدعم في ليبيا بإنجاز المجلس الأعلى للدولة، تعديل الإعلان الدستوري الـ 13 وتشكيل لجنة 6 زائد 6 التي ستشارك اللجنة المشكّلة من مجلس النواب في إعداد قوانين الانتخابات.وتطرقت صحف الأربعاء إلى انضمام فنلندا رسمياً لحلف "الناتو" بعد تسلمها وثيقة انضمامها للحلف, مشيرة إلى سقوط شهيدين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام عدة مناطق في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.// انتهى //10:27ت م0053