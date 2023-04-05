الخرطوم 14 رمضان 1444ه الموافق 05 ابريل 2023 واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالمبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي، فريدريك كلافيه ، والذي جرى فيه الاطلاع على تطورات الأوضاع بالسودان وسير العملية والجهود المبذولة للتوصل إلى إتفاق يفضي لتكوين حكومة انتقالية تقود البلاد إلى مرحلة الانتخابات.وأبرزت تأكيد المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس، أن السودانيين اقتربوا من خط النهاية بشأن التوصل لاتفاق نهائي، وقال “قطعنا شوطاً كبيراً باتجاه حل الأزمة في السودان”.ونقلت الصحف عن مسؤول برنامج الحدّ من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية للجاليات السودانية بليبيا مالك الديجاوي، أن أعداداً كبيرة من المهاجرين السودانيين تقطعت بهم السبل في المغرب بعد وصولهم من ليبيا للعبور إلى أوروبا.وأشارت إلى مواصلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً ضمن مشروع سلة إطعام في السودان لعام 2023م. حيث جرى توزيع 500 سلة غذائية في محلية الكومة بولاية شمال دارفور غرب السودان، استفاد منها 3.805 أفراد.وأفادت صحف السودان أن المستوطنين أقاموا أمس بؤرة استيطانية جديدة شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية، وذلك في إطار عمليات الاستيطان التي تستهدف الاستيلاء على المزيدمن الأراضي في الضفة الغربية.// انتهى //10:35ت م0054