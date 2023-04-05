القاهرة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تَسَلُّم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تضمنت دعوته للمشاركة في القمة العالمية للمناخ (COP28) المقرر انعقادها بمدينة دبي في شهر ديسمبر المقبل، خلال لقائه بسفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة مريم الكعبي التي سَلّمته الرسالة.وأشارت إلى تأكيد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمام الدولة بالتوسع في مشروعات التنمية الزراعية التي تسهم بدورٍ كبير في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق أهداف التنمية المتكاملة في البلاد.وواكبت صحف الأربعاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة الانتباه إلى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم، وإصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص، واعتقال 8 آخرين خلال الاقتحام، وكذلك إصابة ثلاثة فلسطينيين آخرين خلال مواجهات قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.وسلطت الضوء على انضمام فنلندا رسميًا إلى حلف شمال الأطلنطي "الناتو" بعد سياسة عدم انحياز عسكري اعتمدتها على مدى ثلاثة عقود، ورفع العلم الفنلندي في الفناء الرئيسي بمقر المنظمة في بروكسل.ونشرت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، نبأ مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي يُدّعى خالد الجبوري في غارة أمريكية بشمال غرب سوريا، وكذلك مقتل شخص وإصابة 30 آخرين بينهم 19 إصاباتهم خطرة، في حادث قطار بهولندا.// انتهى //10:38ت م0055