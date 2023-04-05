غزة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 5 أبريل 2023 م واسقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وطائراته الحربية صباح اليوم، عدة أهداف في قطاع غزة، مخلفة أضراراً بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.وفي القدس المحتلة، جدد مستوطنون صباح اليوم اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل اعتداءاتها على المصلين والمعتكفين في باحاته، وعلى أبوابه.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 12 فلسطينياً، خلال المواجهات التي اندلعت بين المصلين وقوات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى وخارج أسوار البلدة القديمة، بالإضافة إلى حملة الاعتقالات المتواصلة التي طالت عشرات المصلين في الأقصى، من بينهم فتيات.وفي السياق ذاته، أكدت مصادر فلسطينية استمرار المواجهات العنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة، وذلك في أعقاب اعتداء الاحتلال الوحشي على المصلين في الأقصى.// انتهى //10:44ت م0056