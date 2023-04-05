طوكيو 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسانخفض مؤشر نيكي الياباني اليوم، في أول خسارة له خلال أربعة أيام، حيث أغلق على تراجع 1.68 بالمئة عند 27813.26 نقطة، منخفضاً دون مستوى 28 ألف نقطة للمرة الأولى هذا الشهر.وكان المؤشر قد صعد 1.82 بالمئة خلال الجلسات الثلاث السابقة ليلامس أعلى مستوى له منذ 10 مارس .كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.92 بالمئة إلى 1983.84 نقطة بعد مكاسب استمرت ثلاثة أيام بنسبة 1.99 بالمئة.// انتهى //11:03ت م0058