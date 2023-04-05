القاهرة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسأدانت مصر بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين، في انتهاكٍ لجميع القوانين والأعراف الدولية.وأكدت مصر في بيانٍ لوزارة الخارجية اليوم، أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحُرمة الأماكن المقدسة، تؤجج مشاعر الغضب لدى أبناء الشعب الفلسطيني، والشعوب الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية على مستوى العالم، مطالبةً السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لتلك الاعتداءات.وحَمّلت مصر، إسرائيل السُلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه أن يُقَوّض من جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في وضع حد لتلك الاعتداءات، وتجنيب المنطقة المزيد من عدم الاستقرار والتوتر.// انتهى //11:10ت م0059