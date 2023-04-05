بروكسل 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واساستأنف وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي اجتماعاتهم لليوم الثاني في بروكسل.ويبحث الوزراء عدداً من القضايا التي تهم دولهم وخاصة في المجال العسكري من خلال تكريس قدرات إضافية لشؤون الدفاع ورفع النفقات العسكرية .كما يعقد الوزراء اجتماعاً مع نظرائهم من أستراليا واليابان ونيوزيلندا.وكان الحلف الأطلسي وافق اليوم في الاجتماعات الوزارية على ضم فنلندا لتصبح العضو الـ31 في حلف "الناتو".// انتهى //11:11ت م0060