القاهرة 14 رمضان 1444 هـ الموافق 05 أبريل 2023 م واسأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، ومهاجمة المصلين والمعتكفين، واعتقال ما يقارب من 400 فلسطيني، مشددًا على أن هذه التصرفات غير المسؤولة في الأماكن المقدسة تمس المشاعر الدينية لملايين من المسلمين عبر العالم، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.ودعا أبو الغيط في بيانٍ له اليوم، المجتمع الدولي، ممثلاً في الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، إلى التحرك بسرعة لدفع إسرائيل إلى وقف هذا التصعيد الخطير الذي يُنّذِر بإشعال الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وطالب الأمين العام للجامعة العربية، الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن هذه الأعمال الاستفزازية، مُحَذّراً من أن التوجهات المتطرفة التي تتحكم في سياسة الحكومة الإسرائيلية ستقود إلى مواجهاتٍ واسعة مع الفلسطينيين إذا لم يوضع حد لها.// انتهى //11:20ت م0062